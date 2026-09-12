ЛГБТ-марш прошел в Харькове, «Права молодь» митинговала (фото, видео)

Сегодня, 12 сентября, состоялся марш ХарьковПрайда. Его провели в метро. Тем временем, в центре города собрались противники мероприятия, они выступали за традиционные ценности.

Организаторы марша заявляли, что цель мирного правозащитного шествия – завоевать реальную защиту прав ЛГБТК+ людей на законодательном уровне.

«Наши требования: отозвать проект нового Гражданского кодекса, содержащий дискриминационные положения и противоречащий обязательствам Украины в рамках европейской интеграции. Признать семейные партнерства для ЛГБТК+ военных и гражданских лиц как важный шаг к брачному равенству. Ввести справедливую уголовную ответственность за преступления на почве нетерпимости, в частности, гомофобии и трансфобии путем совершенствования УКУ. Сделать безопасность и равенство приоритетами городской политики Харькова», – писали организаторы.

Видео: Telegram-канал «Де у Харкові|Харків»

Видео: Telegram-канал «Де у Харкові|Харків»

Пока участники марша были в метро, ​​на площади Свободы собрались активисты «Правої молоді».

«Начали акцию протеста против пропаганды извращения в Харькове представителями антиукраинской организации ЛГБТ», — отметили в Telegram-канале «Правої молоді».

Видео: Telegram-канал «Права молодь»

Видео: Telegram-канал «Права молодь»

Напомним, в этом году ХарьковПрайд начался 5 сентября.