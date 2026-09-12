12 сентября – День украинского борща: стоимость ингредиентов на Харьковщине

День украинского борща отмечается во вторую субботу сентября. В этом году праздник пришелся на 12 число. Главное управление статистики в Харьковской области подсчитало, во сколько жителям региона обойдется приготовить украинское блюдо.

Отмечается, что по состоянию на июль, килограмм говядины стоит на Харьковщине более 337 грн. Приготовить борщ из свинины будет дешевле, ведь стоимость этого мяса составляет 230,71 грн за кг.

Килограмм картофеля стоит 24,44 грн, капусты – чуть больше 27 грн, свеклы – 16,86 грн. Морковь обойдется почти в 40 грн за килограмм, а лук – в 41,54 грн.

Подсолнечное масло, по данным облстата, стоит 96,80 за литр.

Напомним, мониторинг горсовета показал, что в Харькове дешевеют некоторые сезонные овощи и фрукты. В мэрии привели данные статистики и актуальные цены. Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, по сравнению с началом августа красные помидоры подешевели в среднем на 18%, сливы – на 23%, перец сладкий и виноград – на 10%, яблоки – на 5%. В то же время, огурцы подорожали на 19%, кабачки – на 25%, баклажаны – на 15%.