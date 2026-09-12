Все ради выборов в Госдуму: зачем РФ рисует успехи на Харьковщине — анализ ISW

В Институте изучения войны (ISW) предположили зачем оккупанты пытаются создать ошибочное впечатление о якобы продвижении на Харьковщине. Аналитики снова подчеркнули, что никакого окружения на северо-востоке региона нет.

«Украинские военные чиновники продолжают отрицать безосновательные заявления РФ об окружении украинских сил на северо-востоке Харьковской области. Представитель украинской бригады 11 сентября опроверг захват Россией Должанки, Васильевки и Благодатного и назвал этот район спорной «серой зоной». Украинский 16-й армейский корпус прямо опроверг заявления РФ об окружении украинских сил на северо-востоке 3 сентября, и ISW продолжает считать, что российские силы не окружали украинские силы в этом районе из-за отсутствия доказательств», — отметили аналитики.

Они считают, что оккупанты активизировали наступательные операции на севере региона, вероятно, чтобы создать ошибочное впечатление о масштабном продвижении РФ накануне выборов в Госдуму.

«Представитель украинской бригады сообщил, что российские войска недавно активизировали наступательные операции на севере Харьковской области и уже заявили о захвате нескольких населенных пунктов, которые сейчас контролируются украинскими силами, возможно, в рамках российской когнитивной войны, направленной на то, чтобы представить российские войска, как те, что продвигаются в преддверии выборов в Госдуму», — добавили в ISW.

Также аналитики со ссылкой на российского военного блогера сообщили, что враг вряд ли приступит к крупномасштабному наступлению на севере Харьковщины.

«Поскольку российские войска ведут боевые действия там лишь очень небольшими группами, что ограничивает их возможности относительно согласованного наступления. Военный блоггер отметил, что российская Северная группировка сил отдает приоритет тактике малых групп, пытаясь растянуть резервы украинских формирований, одновременно создавая так называемую «буферную зону» вдоль украинской границы для перехвата украинских разведывательных групп и обеспечения возможности группам ПВО перехватывать украинские беспилотники, которые летят в направлении Белгордщины», — объяснили в ISW.

Напомним, небольшие села — Должанка, Васильевка, Благодатное стали объектом интереса многих военных обозревателей и осинтеров, поскольку российское командование, «захватив» их на словах, стало заявлять об окружении двухтысячной группировки ВСУ под Волчанском. Институт изучения войны отрицает существование какого-либо окружения Сил обороны. Более того, аналитики сообщили, что в «окружении двухтысячной группировки ВСУ» уже начали публично сомневаться и российские блоггеры. Ситуацию прокомментировали и украинские воины.