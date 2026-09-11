Железнодорожную технику повредил враг на Изюмщине: атаковали БпЛА

В пресс-службе Изюмской районной военной администрации сообщили, что накануне, 10 сентября, россияне выпустили БпЛА типа «Герань-4» по городу Барвенково.

Известно, что беспилотники ударили по предприятию.

«В результате чего повреждена железнодорожная техника, находившаяся на территории предприятия. К счастью, без пострадавших», – добавили в РВА.

Ранее начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільного» рассказал подробности удара по электричке Харьков — Изюм, а также отметил изменение целей российских ударов по железной дороге. Если раньше враг пытался сковать силы логистики, сковать пассажирские перевозки, ударяя исключительно по железнодорожным мостам и путям, то сейчас враг перешел к циничной охоте за пассажирскими поездами, сказал Токарь.