Потерял дом из-за РФ, жил в лесу, но помогал врагу: кого разоблачили

В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что подозрение вручили 43-летнему безработному жителю Чугуевского района. По информации следствия, в результате российских ударов его дом был полностью разрушен, тогда мужчина перебрался в лес – там он жил в палатке. Несмотря на это, подозреваемый не прекратил сотрудничать со врагом и передавать ему данные о расположении украинских военных.

По данным следствия, мужчина общался со врагом через Telegram. Он мог передавать россиянам данные о блокпостах в Харькове, расположении военной техники, а также фортификациях на Волчанском направлении.

«Даже после того, как дом мужчины был уничтожен вражеским ударом, он, являясь под влиянием российской пропаганды, не прекратил противоправную деятельность. Фигурант обустроил палатку в лесу у водоема и жил там. Несмотря на потерю жилья из-за россиян, он продолжал собирать данные о дислокации украинской армии. Полученные сведения посылал собеседнику в виде ссылок на Google-карту с координатами и текстовыми описаниями», – установили правоохранители.

На данный момент мужчину задержали, вручили подозрение и отправили в СИЗО без права внесения залога.