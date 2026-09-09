Как вырастут цены на молоко, кефир и творог осенью 2026 года в Украине

В течение осени цены на молочные продукты вырастут на 20% – из-за инфляции и изменения логистических маршрутов.

Еще в начале лета Ассоциация производителей молока прогнозировала осенью повышение цен на сыр, молочную продукцию. Тогда говорили, что на эту группу товаров цена вырастет примерно на 10% – на размер инфляции, рассказала МГ «Объектив» Елена Жупинас, заместитель генерального директора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока.

«Сейчас в связи с изменением логистических маршрутов, связанных с тем, что разбиты склады и теперь нужно переходить на прямые поставки в магазины, а это дополнительные логистические затраты, такое повышение может быть до 20%. Но надо сказать, что это не будет мгновенно, что покупатели однажды пришли – и цены на 20% стали выше. Рост цен на молочные продукты будет постепенным, в течение сентября-октября. Сразу никто поднимать резко цены не будет, потому что все понимают, что в таком случае снизится потребление, и это тоже будет негативом. Поэтому покупателя будут постепенно приучать к этим новым ценам», — пояснила Елена Жупинас.