Поезда отменяют на Харьковщине с 10 сентября из-за опасности

Изюмская городская военная администрация со ссылкой на информацию АО «Укрзалізниця» сообщила об отмене с 10 сентября четырех поездов, в том числе «Харьков — Изюм».

«По информации АО «Укрзалізниця«, в связи с ситуацией в сфере безопасности с 10.09.2026 полностью отменяется курсирование следующих региональных и технических поездов: № 811 сообщением Харьков-Пасс. – Изюм; № 812 сообщением Изюм – Харьков-Пасс; № 7812 сообщением Изюм – Закомельская; № 7811 сообщением Закомельская – Изюм», — предупредили в ГВА.

Напомним, 9 сентября около 10 утра российский «Шахед» атаковал электропоезд «Харьков — Изюм». Из него провели эвакуацию, сообщил глава правления УЗ Александр Перцовский. Однако разлет осколков был таким, что люди все равно пострадали. По последним данным ХОВА, известно о восьми пострадавших. Среди них один — в тяжелом состоянии.