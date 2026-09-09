Утром в Харькове вновь раздаются взрывы – враг бьет беспилотниками

Около 09:50 россияне вновь атаковал Харьков беспилотниками.

Мэр Игорь Терехов уточнил: оккупанты ударили реактивным беспилотником по Киевскому району. Последствия атаки еще устанавливают.

Напомним, ночью 9 сентября РФ дважды ударила по Харькову. О первом «прилете» мэр Игорь Терехов проинформировал около 01:00. По его данным, удар пришелся по складскому зданию. На месте атаки начался пожар. Информации о других разрушениях и пострадавших нет. Еще одно попадание в Харькове было около 02:00. На этот раз дрон ударил по многоэтажному дому в Киевском районе. Повреждено с десяток окон. Информация о пострадавших не поступала, добавил Терехов.