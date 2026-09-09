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Терехов собирает депутатов в Харькове, чтобы рассмотреть пять вопросов

Общество 09:41   09.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Терехов собирает депутатов в Харькове, чтобы рассмотреть пять вопросов

В пресс-службе мэрии сообщают, что завтра, 10 сентября, в Харькове пройдет 59-я внеочередная сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Терехов. 

Начало запланировано на 10:00. Традиционно, сессия пройдет в онлайн-режиме.

Планируется, что депутаты рассмотрят пять вопросов, также есть раздел «Разное».

Голосовать будут за утверждение стратегии развития Харьковской громады, включение новых объектов в перечень объектов коммунальной собственности, а также обсудят бюджетные вопросы.

С полным перечнем вопросов можно ознакомиться по ссылке.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2026 в 09:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии сообщают, что завтра, 10 сентября, в Харькове пройдет 59-я внеочередная сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Терехов. ".