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Три АЗС в Харькове атаковали БпЛА россиян 8 сентября

Происшествия 19:26   08.09.2026
Оксана Якушко
Три АЗС в Харькове атаковали БпЛА россиян 8 сентября

8 сентября россияне в течение дня атаковали три АЗС в Шевченковском, Немышлянском и Киевском районах города, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Утром в Шевченковском районе зафиксировано попадание вражеского реактивного БпЛА, предварительно «Италмас», возле действующей АЗС.

Около 13:00 россияне снова атаковали территорию автозаправочной станции, теперь в Немышлянском районе. Оккупанты применили БпЛА типа «Молния».

Ориентировочно в 16:30 в Киевском районе БпЛА, предварительно типа «Италмас», попал по территории АЗС. В результате удара возник пожар. Пострадали двое мужчин.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 19:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 сентября россияне в течение дня атаковали три АЗС в Шевченковском, Немышлянском и Киевском районах города, сообщает Харьковская областная прокуратура.".