Три АЗС в Харькове атаковали БпЛА россиян 8 сентября

8 сентября россияне в течение дня атаковали три АЗС в Шевченковском, Немышлянском и Киевском районах города, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Утром в Шевченковском районе зафиксировано попадание вражеского реактивного БпЛА, предварительно «Италмас», возле действующей АЗС.

Около 13:00 россияне снова атаковали территорию автозаправочной станции, теперь в Немышлянском районе. Оккупанты применили БпЛА типа «Молния».

Ориентировочно в 16:30 в Киевском районе БпЛА, предварительно типа «Италмас», попал по территории АЗС. В результате удара возник пожар. Пострадали двое мужчин.