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360 млн грн ждет Харьковщина от государства на подземные школы и детсад

Общество 19:30   08.09.2026
Елена Нагорная
360 млн грн ждет Харьковщина от государства на подземные школы и детсад Фото: Олег Синегубов

Для завершения строительства пяти подземных школ и детского сада в Дергачах до конца текущего года Харьковщине необходимо около 400 миллионов гривен дофинансирования. Часть средств выделят из областного бюджета, остальные ожидают от Министерства образования и науки.

«Нам на пять учреждений школьного образования плюс один детский сад суммарно нужно дофинансирование около 400 миллионов. Из них, мы проговорили с министерством, что 10% можем предоставить софинансирования областными средствами — почти 40 миллионов. Остальные 360 мы ожидаем в ближайшее время, чтобы успеть завершить эти объекты до конца года», — пояснил на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также на пресс-конференции начальник ХОВА сообщал, что всего на Харьковщине уже работают 25 подземных школ, из них десять – в Харькове. Еще 17 подземных школ строят: 13 с привлечением бюджетных средств и четыре за деньги американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета. Гарантированно до 31 декабря в эксплуатацию введут два учреждения, на которые есть полное финансирование. Еще пять школ под вопросом, их завершат до конца года в случае получения дополнительных средств из госбюджета.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 19:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для завершения строительства пяти подземных школ и детского сада в Дергачах до конца текущего года Харьковщине необходимо около 400 миллионов гривен дофинансирования.".