Сегодня 1 сентября 2026: какой праздник и день в истории

1 сентября – День знаний. В этот день 1057 года в соборе Святой Софии в Константинополе короновали первого византийского императора из династии Комнинов — Исаака I. В 1919-м произошла Киевская катастрофа. В 1923-м – Большое кантонское землетрясение в Японии. В 1939-м вторжением Германии в Польшу началась Вторая мировая война. В 1983-м советский истребитель сбил гражданский авиарейс «Korean Air 007». В 2014-м украинские войска вышли из Луганского аэропорта. В 2024-м РФ нанесла массированный ракетный удар по Харькову, разрушив Дворец спорта.

Праздники и памятные даты 1 сентября

1 сентября в Украине – День знаний.

Народный праздник – Свадьба Свечки (праздник начала осеннего цикла, связанный с днем ​​памяти преподобного Симеона Столпника).

В мире – День памяти начала Второй мировой войны.

Также сегодня: Всемирный день написания писем, День японских дельфинов, День независимости Узбекистана, Международный день приматов. Начинается Всемирный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера.

1 сентября в истории

1 сентября 1057 года в соборе Святой Софии в Константинополе короновали первого византийского императора из династии Комнинов – Исаака I. Прежде чем возглавить империю, он был ее полководцем. Исаак происходил из родовитой семьи, его отец Мануил также был полководцем Византии. Однако Мануил Комнин умер, когда два его сына были еще маленькими мальчиками. Их воспитывали в монастыре в Константинополе. Это не помешало Исааку пойти по пути отца – он построил успешную военную карьеру и в какой-то момент командовал всеми восточными армиями империи. С этого поста Комнина отстранила императрица Феодора Порфирородная. Она была дочерью Константина VIII и последней представительницей Македонской династии. Перед смертью в 1056 году Феодора назначила своим преемником чиновника Михаила Вринга, который стал императором Михаилом VI. Он не принадлежал к правящей династии.

«Правление Михаила было преисполнено переворотов. Первая попытка переворота, предпринятая Феодосием, двоюродным братом Константина IX Мономаха, не была успешной. Однако когда Михаил не повысил группу военачальников, а публично оскорбил их, Исаак возглавил эту группу в восстании на Пасху 1057 года», — пишет World History Encyclopedia.

Так что первый Комнин пришел к власти в Византии в результате военного переворота. Его сторонники провозгласили Исаака императором еще 8 июня 1057 года. Однако после этого за власть еще пришлось повоевать. После разгрома войск Михаила VI тот согласился взять соперника себе в соправители. Однако население Константинополя уже не воспринимало назначенца Феодоры. В конце концов, патриарх Константинопольский Михаил Керуларий убедил «временного императора» отречься от престола в пользу Исаака и стать монахом. Войска Исаака вошли в Константинополь без кровопролития, и 1 сентября патриарх Керуларий короновал полководца.

1 сентября 1919 года случилась Киевская катастрофа – столицу Украины без боя сдали деникинцам генерала Бредова.

1 сентября 1923 года произошло Великое землетрясение Канто в Японии. Подробнее.

1 сентября 1939 года войска нацистской Германии вторглись в Польшу, начав Вторую мировую войну. Подробнее.

1 сентября 1983 года советский истребитель Су-15 сбил пассажирский лайнер рейса «Korean Air 007». Погибли 269 человек — 246 пассажиров и 23 члена экипажа. Подробнее.

1 сентября 2014 года украинские войска вышли из Луганского аэропорта, где держали оборону с апреля 2014 года – часть времени в полном окружении и без наземного сообщения. Подробнее.

1 сентября 2024 года около 13:00 в Харькове один за другим начали раздаваться мощные взрывы. В течение 15 минут российская армия атаковала город ракетами. Подробнее.

Церковный праздник 1 сентября

1 сентября – начало нового Церковного года (Новолетие). Чтят память преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы. Подробнее.

Народные приметы

Если муравьи утепляют муравейник, то зима будет суровой.

Если лебеди улетают на юг, снег выпадет рано.

Что нельзя делать 1 сентября

Нельзя тяжело работать в саду и огороде (домашняя работа и приготовление пищи разрешаются).

Нельзя стричь волосы.