У россиян волна паники: СОУ создали условия для окружения ВС РФ на Харьковщине

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил, как реагируют российские источники на успехи СОУ в районе Двуречной.

«Сейчас среди россиян возникает очередная волна паники, поскольку в районе Западного, оказывается, СОУ создали условия для окружения российского подразделения, которое остается в восточных локациях этого небольшого населенного пункта. То есть можно говорить о том, что СОУ почти полностью приблизились к своей задаче – перерезать по правому берегу реки Оскол россиянам через Голубовку выход на Купянск. То есть, все их инфильтрации, которые происходили через Голубовку, сейчас нейтрализуются перерезанием в районе Двуречанского плацдарма, а также Западного», — сообщил Коваленко на Oboz.ua.

Видео: Oboz.ua

По словам аналитика, панические настроения в «Z-среде» есть вообще по поводу вероятной зачистки Силами обороны Двуречной. В случае подтверждения этой информации, окажется, что оккупанты утратили весь Двуречанский плацдарм. Его формировали длительное время с двумя целями: создать условия для инфильтрации в Купянск, а в перспективе — открыть Великобурлукское направление.

«И из этого делаем вывод, что Великобурлукское направление точно не откроется», — подытожил Коваленко.