Медсестру будут судить на Харьковщине: $1700 за подтверждение инвалидности

Харьковская областная прокуратура сообщила, что передала в суд дело медсестры из Богодуховского района. По версии следствия, медик вымогала деньги за подтверждение инвалидности пожилой немобильной женщине.

Повторное прохождение женщиной врачебно-консультативной комиссии было необходимо, чтобы подтвердить потребность в постоянном уходе для человека со II группой инвалидности.

«Поскольку женщина не может самостоятельно передвигаться, она должна получить официальное подтверждение потребности в постоянном постороннем уходе — документ, который также является основанием для получения ее сыном отсрочки от призыва», — объяснили в пресс-службе прокуратуры.

К медсестре за разъяснением процедуры обратился сын пожилой пациентки. Ему то, по версии следствия, медсестра и рассказала, что «услуга» стоит 1700 долларов США. А если такую сумму не заплатить, то процесс затянется так, что своевременно заключение получить не удастся. В итоге мужчина потеряет законное право на отсрочку от мобилизации.

«Медсестра, воспользовавшись ситуацией, заверила мужчину, что имеет связи среди членов комиссии и может помочь в беспрепятственном получении необходимого документа», — отметили прокуроры.

Подозреваемую задержали после того, как она получила оговоренную сумму долларов. Ее обвиняют в получении неправомерной выгоды.

«Обвиняемая признала свою вину и перечислила 180 тыс. грн на нужды Вооруженных Сил Украины», — сообщила прокуратура.

Напомним, на Харьковщине медсестра погорела на оформлении фиктивной инвалидности женщине и получила приговор — 3,5 года тюрьмы.