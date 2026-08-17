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Отсрочка «под ключ» за $10 тысяч: экс-полицейского будут судить в Харькове

Общество 19:00   17.08.2026
Елена Нагорная
Отсрочка «под ключ» за $10 тысяч: экс-полицейского будут судить в Харькове

Перед судом предстанет бывший полицейский, который за 10 тысяч долларов обещал «под ключ» оформить фиктивную инвалидность и отсрочку от мобилизации через «своих людей» в больницах, ЭКОПФО и ТЦК.

По данным следствия, в конце февраля 2026 года экс-правоохранитель предложил своему знакомому за деньги повлиять на врачей медучреждений для успешного обследования и изготовления справок о стационарном лечении. Кроме того, обещал убедить должностных лиц ЭКОПФО установить инвалидность, а сотрудников ТЦК и СП — предоставить отсрочку от мобилизации. Фигурант утверждал, что без его посредничества решить вопрос невозможно, сообщили в областной прокуратуре.

Деньги экс-полицейский получал частями: в ходе личных встреч в Харькове — первые транши в размере 340 тысяч и 64 тысяч гривен, а затем — еще 23 тысячи гривен на банковскую карту. После этого фигурант отправил клиенту почтой поддельное врачебное заключение об установлении III группы инвалидности якобы из-за болезни.

Задержали мужчину в конце мая «на горячем» — во время получения последних 23 тысяч гривен.

Обвинительный акт направлен в суд по ч. 3 ст. 369-2 УКУ (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством). Экс-правоохранителю грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, ранее детский аниматор в Харькове заявил об избиении работниками ТЦК.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2026 в 19:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перед судом предстанет бывший полицейский, который за 10 тысяч долларов обещал «под ключ» оформить фиктивную инвалидность и отсрочку от мобилизации.".