Как восстанавливается Харьков после атаки КАБов (фото)

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове продолжают устранять последствия вражеских обстрелов в Слободском районе.

Он отметил, что из-за удара РФ повреждены более 40 многоэтажек, складские помещения, частные дома, территории предприятий и транспорт. Выбито более 1500 окон и дверей.

«На месте работает оперативный штаб реагирования. К оказанию помощи пострадавшим присоединились 14 гуманитарных и благотворительных организаций: НПО «Координационный Гуманитарный Центр», БФ «Право на защиту», ХОО Общества Красного Креста Украины, Фонд «Евгения Пивоварова», БФ «Роксана и ее команда», БФ «Восток-СOS» CESVI, World Central Kitchen, БФ «Каритас Харьков», Гуманитарная миссия «Подснежник», ОО «Новый город» и Première Urgence Internationale (PUI)», – рассказал начальник ХОВА.

Волонтеры закрывают поврежденные контуры, выдают стройматериалы, плиты OSB и наборы первой необходимости, оказывают психологическую поддержку, юридическое и социальное сопровождение пострадавшим. Сейчас уже закрыто более 65% поврежденных контуров, добавил Синегубов.

Напомним, КАБами атаковали россияне Харьков днем 5 октября. По данным мэра Игоря Терехова, попадания были в Слободском районе. Удары пришлись по гражданским предприятиям (в частности, швейному цеху и СТО) и вблизи жилой 5-этажки. Возникли два масштабных пожара. Погибли шесть человек, еще двух спасатели смогли вытащить из-под завалов живыми. По данным мэра Игоря Терехова, за медицинской помощью обратился 61 человек.