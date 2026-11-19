Активность ударов КАБ и БпЛА по Харьковщине возрастает каждый раз, когда идет какой-либо переговорный процесс, отметил МГ «Объектив» заместитель командира батальона беспилотных систем 420 ОББпС ASTUR Салах, позывной «Гора».

На Волчанском направлении, как и по всему приграничью или у линии боевого соприкосновения, россияне применяют КАБы и ФАБы, констатирует Салах с позывным «Гора».

«Мы их подавляем РЭБами — используем GPS-спуфинг. Он меняет направление полета КАБа — подменяет координаты и отводит их от плановой цели», — говорит заместитель командира.

Сейчас, по его наблюдениям, КАБов стало больше — потому что шли переговоры.

«Это просто нужно мониторить статистику, чтобы понимать: как только идет какой-либо переговорный процесс, сразу усиливается давление на наши населенные пункты. Их начинают бомбить неограниченным количеством КАБов, дронов. Сейчас, на фоне переговоров, действительно все это усилилось. Но у россиян тоже запасы не бесконечны. Так что, я думаю, вскоре станет немного легче», — поделился наблюдениями офицер.