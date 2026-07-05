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Авиаудар по Харькову 29 июня: еще одна студентка ХНМУ скончалась в Германии

Происшествия 20:55   05.07.2026
Елена Нагорная
Авиаудар по Харькову 29 июня: еще одна студентка ХНМУ скончалась в Германии

В больнице в Германии умерла выпускница Харьковского национального медицинского университета Ннани Адаоби Мериан, получившая тяжелые ранения в результате российского авиаудара по Харькову 29 июня.

«Врачи до последнего боролись за ее жизнь: сначала в Харькове, а затем в Германии. Все сочувствовали, помогали и надеялись на выздоровление, но, к сожалению, несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось», — сообщили в вузе.

Адаоби Мериан поступила в медуниверситет в 2020 году. В вузе отмечают, что за годы учебы она зарекомендовала себя как способная, ответственная и настойчивая студентка, которая добросовестно училась и демонстрировала высокие академические результаты.

«Она постоянно стремилась к профессиональному развитию, участвовала в международных стажировках, в частности в Кембриджском университете в 2024 году и Университете Бируни (Турция) в 2025 году, где совершенствовала профессиональные навыки и занималась научной работой. Ннани Адаоби Мериан была светлым, искренним и доброжелательным человеком, легко находила общий язык с людьми, отличалась жаждой знаний, трудолюбием и искренним стремлением помогать другим», — вспоминают в университете.

Напомним, 29 июня россияне атаковали Харьков КАБами. Одна из авиабомб не разорвалась, в результате удара второй по Холодногорскому району погибла 23-летняя студентка Харьковского национального медицинского университета Фатима Гусейнова. Еще 12 человек пострадали. 5 июля Фатиму Гусейнову похоронили на родине в Азербайджане.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2026 в 20:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В больнице в Германии умерла выпускница медицинского университета Ннани Адаоби Мериан, получившая тяжелые ранения в результате российского авиаудара по Харькову 29 июня.".