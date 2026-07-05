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До +27, днем возможен дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 6 июля

Погода 18:50   05.07.2026
Елена Нагорная
До +27, днем возможен дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 6 июля

В понедельник, 6 июля, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза.

В Харькове ночью термометры покажут 12–14 градусов, днем — 23–25, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 11–16 градусов, днем — 22–27.

Ветер юго-западный, 7–12 м/с, днем по области местами порывы — 15–20 м/с.

Как сообщала МГ «Объектив», днем в понедельник, 6 июля, в Харькове ожидается гроза. В области также прогнозируют грозы. Объявлен I уровень опасности (желтый).

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2026 в 18:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 6 июля, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза.".