До +27, днем возможен дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 6 июля

В понедельник, 6 июля, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза.

В Харькове ночью термометры покажут 12–14 градусов, днем — 23–25, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 11–16 градусов, днем — 22–27.

Ветер юго-западный, 7–12 м/с, днем по области местами порывы — 15–20 м/с.

Как сообщала МГ «Объектив», днем в понедельник, 6 июля, в Харькове ожидается гроза. В области также прогнозируют грозы. Объявлен I уровень опасности (желтый).