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В центре Изюма есть погибший: РФ продолжает уничтожать АЗС на Харьковщине

Происшествия 14:43   05.07.2026
Елена Нагорная
В центре Изюма есть погибший: РФ продолжает уничтожать АЗС на Харьковщине

Военные РФ 5 июля нанесли удар по центру Изюма Харьковской области. Погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения, сообщили в городской военной администрации.

Обстрел был в 11:37. По предварительным данным ГВА, оккупанты применили РСЗО. Попадание зафиксировали в районе одной из автозаправочных станций.

В результате ракетного удара по Изюму пострадали 48-летняя, 42-летняя и 39-летняя женщины. Они госпитализированы, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, в результате обстрела начался пожар. Повреждены пять автомобилей. Разрушено здание АЗС.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что огонь охватил помещение операторской, газозаправочную станцию, а также находившиеся рядом автомобили. К ликвидации последствий атаки привлекались оперативные подразделения ГСЧС и офицеры-спасатели громады.

Как сообщала МГ «Объектив», утром 5 июля центр города Богодухов атаковал БпЛА типа «Молния». Погибли двое мужчин. Ранения получил сотрудник полиции. Еще две женщины перенесли острую стрессовую реакцию. Примерно в 11:20 еще одна «Молния» ударила по территории автозаправочной станции. Повреждены здание операторской и кафе. Ранение получил 53-летний сотрудник АЗС.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2026 в 14:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ 5 июля нанесли удар по центру Изюма Харьковской области. Погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения, сообщили в городской военной администрации.".