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Ушел из жизни Почетный гражданин Харькова, историк Сергей Куделко

Общество 20:22   19.08.2026
Елена Нагорная
Ушел из жизни Почетный гражданин Харькова, историк Сергей Куделко

19 августа на 75-м году жизни скончался Почетный гражданин города Харькова, директор Центра краеведения им. академика П. Т. Тронько ХНУ им. В. Н. Каразина Сергей Куделко.

Об этом сообщили в городском совете.

«Сергей Михайлович был чрезвычайно талантливым человеком, который всю жизнь посвятил изучению и популяризации истории Харькова. Он участвовал в разработке герба нашего города, исследовал прошлое родного края и умел искренне увлечь им других. Благодаря его преданности своему делу выросло не одно поколение специалистов, которые продолжают развивать историческую науку. Харьков навсегда сохранит благодарность Сергею Михайловичу за его труд и любовь к нашему городу. Его будет не хватать коллегам, ученикам и всем харьковчанам», — говорится в соболезновании.

Сергей Куделко — кандидат исторических наук, профессор ХНУ им. В. Н. Каразина и директор университетского Центра краеведения им. академика П. Т. Тронько. Он считался одним из главных исследователей истории Харькова и Слобожанщины, работал в топонимической комиссии и в 1995 году участвовал в разработке Положения о гербе и флаге города. Автор сотен научных трудов, Заслуженный работник культуры Украины, в 2016 году он был удостоен звания Почетного гражданина Харькова.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2026 в 20:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 августа на 75-м году жизни скончался Почетный гражданин города Харькова, директор Центра краеведения им. академика П. Т. Тронько ХНУ им. В. Н. Каразина Сергей Куделко.".