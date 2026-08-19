Ушел из жизни Почетный гражданин Харькова, историк Сергей Куделко

19 августа на 75-м году жизни скончался Почетный гражданин города Харькова, директор Центра краеведения им. академика П. Т. Тронько ХНУ им. В. Н. Каразина Сергей Куделко.

Об этом сообщили в городском совете.

«Сергей Михайлович был чрезвычайно талантливым человеком, который всю жизнь посвятил изучению и популяризации истории Харькова. Он участвовал в разработке герба нашего города, исследовал прошлое родного края и умел искренне увлечь им других. Благодаря его преданности своему делу выросло не одно поколение специалистов, которые продолжают развивать историческую науку. Харьков навсегда сохранит благодарность Сергею Михайловичу за его труд и любовь к нашему городу. Его будет не хватать коллегам, ученикам и всем харьковчанам», — говорится в соболезновании.

Сергей Куделко — кандидат исторических наук, профессор ХНУ им. В. Н. Каразина и директор университетского Центра краеведения им. академика П. Т. Тронько. Он считался одним из главных исследователей истории Харькова и Слобожанщины, работал в топонимической комиссии и в 1995 году участвовал в разработке Положения о гербе и флаге города. Автор сотен научных трудов, Заслуженный работник культуры Украины, в 2016 году он был удостоен звания Почетного гражданина Харькова.