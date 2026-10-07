Двух военных задержали в Харькове: за что взяли $6000 – полиция (фото)

В Харькове правоохранители вручили подозрение двум военнослужащим. По данным следствия, они обещали мужчине «помочь» с исключением из военного учета.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что фигуранты — двое военнослужащих в возрасте 34 и 42 лет. Следствие установило, что они пообещали военнообязанному помочь в принятии чиновниками решения по исключению его из военного учета. Свои услуги мужчины оценили в 6000 долларов.

«Во время первой встречи нарушителей с «клиентом» правоохранители зафиксировали договоренность между мужчинами о передаче денежных средств при содействии в решении вопроса об исключении мужчины из военного учета», — отметили правоохранители.

29 сентября после передачи всей суммы фигурантов задержали, добавили в полиции. Копы изъяли вещественные доказательства.

Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УКУ. Досудебное расследование продолжается.

Если вину докажут, им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.