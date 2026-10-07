Двох військових затримали у Харкові: за що взяли $6000 – поліція (фото)

У Харкові правоохоронці вручили підозру двом військовослужбовцям. За даними слідства, вони обіцяли чоловіку «допомогти» з виключенням з військового обліку.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що фігуранти – двоє військовослужбовців віком 34 та 42 роки. Слідство встановило, що вони пообіцяли військовозобов’язаному посприяти у прийнятті посадовими особами рішення щодо виключення його з військового обліку. Свої послуги чоловіки оцінили у 6000 доларів.

“Під час першої зустрічі порушників з «клієнтом» правоохоронці зафіксували домовленість між чоловіками щодо передачі грошових коштів за сприяння у вирішенні питання про виключення чоловіка з військового обліку”, – зазначили правоохоронці.

29 вересня після передачі усієї суми фігурантів затримали, додали в поліції. Копи вилучили речові докази.

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) ККУ. Досудове розслідування триває.

Якщо провину доведуть, їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.