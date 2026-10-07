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Масштабна схема ухилення від сплати податків на Харківщині: справа – у суді

Суспільство 13:47   07.10.2026
Вікторія Яковенко
Масштабна схема ухилення від сплати податків на Харківщині: справа – у суді

Правоохоронці вважають, що у Богодухівському районі двоє засновників — батько та син — і виконавчий директор приватного сільгосппідприємства приховували реальні обсяги діяльності компанії та розробили масштабну схему ухилення від сплати податків. Усіх трьох фігурантів судитимуть.

За даними Харківської обласної прокуратури, у 2021–2022 роках агрофірма офіційно закупила понад 20 тисяч тонн цукру на суму понад 439 млн гривень.

“Надалі продукцію майже одразу продавали покупцям за готівку без оформлення податкових накладних та відображення в бухгалтерському обліку. Крім того, під час обшуків встановлено, що підприємство навіть не мало складів для зберігання такої кількості товару”, – встановило слідство.

Щоб приховати нелегальні оборудки фігуранти створили нову компанію, яку потім зареєстрували на підставну особу — громадянина Узбекистану, кажуть у прокуратурі. За матеріалами слідства, весь цукор вони нібито передали на баланс цієї нової фірми.

“У результаті таких дій бюджет недоотримав понад 73 млн грн податку на додану вартість (ПДВ)”, – зазначили правоохоронці.

У липні трьом чоловікам повідомили про підозру. Наразі слідство завершено.

Правоохоронці передали до суду справу фігурантів, їм інкримінують підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 205-1 ККУ).

Двом засновникам підприємства додатково інкримінують організацію умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 ККУ).

Не заплатили 73 млн грн налогов на Харьковщине

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2026 в 13:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вважають, що у Богодухівському районі двоє засновників і виконавчий директор сільгосппідприємства розробили масштабну схему ухилення від сплати податків.".