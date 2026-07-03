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Не заплатили 73 млн грн податків: фермерів підозрюють у махінаціях із ПДВ

Економіка 11:30   03.07.2026
Оксана Горун
Не заплатили 73 млн грн податків: фермерів підозрюють у махінаціях із ПДВ

У Харківській області СБУ та БЕБ виявили схему ухилення від сплати податків. Йдеться про ПДВ на 73 млн грн. Підозрюють батька та сина – засновників сільгосппідприємств.

За даними слідства, до організації протиправних оборудок причетні засновники двох місцевих сільськогосподарських підприємств – батько й син, а також найнятий ними виконавчий директор однієї зі своїх фірм. Зловмисники запровадили механізм незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість“, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Схема, за версією слідства, була такою. За безготівку купували сільськогосподарську продукцію – зерно, цукор, м’ясо – але реалізовували за готівку на тіньовому ринку. Приховували цю діяльність за допомогою фіктивної фірми. Її зареєстрували на підставного громадянина однієї з республік Центральної Азії.

Після цього вони фіктивно оформили передачу на баланс цієї фірми усіх своїх податкових зобов’язань. Утім, такі маніпуляції все одно не допомогли зловмисникам уникнути відповідальності“, – констатував Абдула.

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Діяльність групи задокументували на всіх етапах СБУ та БЕБ, а потім – блокували. Підозри вручили трьом фігурантам – батькові із сином та найнятому ними виконавчому директору однієї з фірм. За двома статтями КК їм загрожує до п’яти років ув’язнення з конфіскацією.

Нагадаємо, начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині надходження до бюджетів зросли на 4,6 мільярда гривень, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Також статистика фіксує зростання кількості робочих місць в області.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2026 в 11:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області СБУ та БЕБ виявили схему ухилення від сплати податків. Йдеться про ПДВ на 73 млн грн. Підозрюють батька та сина – засновників сільгосппідприємств".