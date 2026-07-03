Не заплатили 73 млн грн податків: фермерів підозрюють у махінаціях із ПДВ

У Харківській області СБУ та БЕБ виявили схему ухилення від сплати податків. Йдеться про ПДВ на 73 млн грн. Підозрюють батька та сина – засновників сільгосппідприємств.

“За даними слідства, до організації протиправних оборудок причетні засновники двох місцевих сільськогосподарських підприємств – батько й син, а також найнятий ними виконавчий директор однієї зі своїх фірм. Зловмисники запровадили механізм незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість“, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Схема, за версією слідства, була такою. За безготівку купували сільськогосподарську продукцію – зерно, цукор, м’ясо – але реалізовували за готівку на тіньовому ринку. Приховували цю діяльність за допомогою фіктивної фірми. Її зареєстрували на підставного громадянина однієї з республік Центральної Азії.

“Після цього вони фіктивно оформили передачу на баланс цієї фірми усіх своїх податкових зобов’язань. Утім, такі маніпуляції все одно не допомогли зловмисникам уникнути відповідальності“, – констатував Абдула.

Діяльність групи задокументували на всіх етапах СБУ та БЕБ, а потім – блокували. Підозри вручили трьом фігурантам – батькові із сином та найнятому ними виконавчому директору однієї з фірм. За двома статтями КК їм загрожує до п’яти років ув’язнення з конфіскацією.

Нагадаємо, начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині надходження до бюджетів зросли на 4,6 мільярда гривень, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Також статистика фіксує зростання кількості робочих місць в області.