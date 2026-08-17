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Відстрочка “під ключ” за $10 тисяч: експоліціянта судитимуть у Харкові

Суспільство 19:00   17.08.2026
Олена Нагорна
Відстрочка “під ключ” за $10 тисяч: експоліціянта судитимуть у Харкові

Перед судом постане колишній поліцейський, який за 10 тисяч доларів обіцяв «під ключ» оформити фіктивну інвалідність та відстрочку від мобілізації через «своїх людей» у лікарнях, ЕКОПФО та ТЦК.

За даними слідства, наприкінці лютого 2026 року експравоохоронець запропонував своєму знайомому за гроші вплинути на лікарів для успішного обстеження та виготовлення довідок щодо стаціонарного лікування. Крім того, обіцяв переконати посадовців ЕКОПФО встановити інвалідність, а співробітників ТЦК та СП — надати відстрочку від мобілізації. Фігурант переконував, що без його посередництва вирішити питання неможливо, повідомили в обласній прокуратурі.

Гроші експоліцейський отримував частинами: під час особистих зустрічей у Харкові — перші транші у розмірі 340 тисяч та 64 тисяч гривень, а потім — ще 23 тисячі гривень на банківську картку. Після цього фігурант відправив клієнту поштою підроблений лікарський висновок про встановлення ІІІ групи інвалідності нібито через хворобу.

Затримали чоловіка наприкінці травня “на гарячому” – під час отримання останніх 23 тисяч гривень.

Обвинувальний акт скерований до суду за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням). Експравоохоронцю загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, раніше дитячий аніматор у Харкові заявив про побиття працівниками ТЦК.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2026 в 19:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перед судом постане колишній поліцейський, який за 10 тисяч доларів обіцяв «під ключ» оформити фіктивну інвалідність та відстрочку від мобілізації.".