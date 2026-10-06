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РФ хоче створити буферну зону та підійти до Харкова: ситуація біля Вовчанська

Україна 10:11   06.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ хоче створити буферну зону та підійти до Харкова: ситуація біля Вовчанська

В Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували ситуацію на Південно-Слобожанському напрямку. Головну увагу у зведенні 6 жовтня приділили ситуації у районі Вовчанська. Там експерти фіксують успіхи СОУ, але й помітили просування РФ.  

Аналітики підтвердили заяви українських військових про те, що ЗСУ просунулися на північному сході від Вовчанських Хуторів (на схід від Вовчанська), очистивши цей район від трьох російських груп розвідки. Однак, за інформацією Інституту вивчення війни, окупанти змогли прорватися на інших напрямках у цьому ж районі.

“Відеозапис вказує на те, що російські війська, ймовірно, просунулися на північний схід від Вовчанська, на північ від Вовчанських Хуторів, на північ від Зибиного (на схід від Вовчанських Хуторів), а також проводили місії з розвідки на південь та південний схід від Зибиного “, – додали в ISW.

Також аналітики зазначили, що головна мета ворога на цьому напрямку – створення буферної зони між Харківською та Білгородською областями, також ЗС РФ прагнуть просунутися до Харкова.

Нагадаємо, 3 жовтня прикордонна бригада «Форпост» повідомила, що ЗСУ повернули під контроль України понад 10 квадратних кілометрів території на Південно-Слобожанському напрямку. З початку літа воїни також знищили понад 100 російських військовослужбовців і взяли в полон ще сімох.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2026 в 10:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Там експерти фіксують успіхи СОУ, але й помітили просування РФ.  ".