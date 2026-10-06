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РФ хочет создать буферную зону и подойти к Харькову: ситуация возле Волчанска

Украина 10:11   06.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
РФ хочет создать буферную зону и подойти к Харькову: ситуация возле Волчанска

В Институте изучения войны (ISW) проанализировали ситуацию на Южно-Слобожанском направлении. Главное внимание в сводке 6 октября уделили ситуации в районе Волчанска. Там эксперты фиксируют успехи СОУ, но и заметили продвижение РФ.  

Аналитики подтвердили заявления украинских военных о том, что ВСУ продвинулись на северо-востоке от Волчанских Хуторов (восточнее Волчанска), очистив этот район от трех российских групп разведки. Однако, по информации Института изучения войны, оккупанты смогли прорваться на других направлениях в этом же районе.

«Видеозапись указывает на то, что российские войска, вероятно, продвинулись к северо-востоку от Волчанска, к северу от Волчанских Хуторов, к северу от Зибино (восточнее Волчанских Хуторов), а также проводили миссии по разведке на юг и юго-востоку от Зыбино», – добавили в ISW.

Также аналитики отметили, что главная цель врага на данном направлении – создание буферной зоны между Харьковском и Белгородской областями, также ВС РФ стремятся продвинуться к Харькову.

Напомним, 3 октября пограничная бригада «Форпост» вернула под контроль Украины более 10 квадратных километров территории на Южно-Слобожанском направлении. С начала лета воины также уничтожили более 100 российских военнослужащих и взяли в плен еще семерых.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2026 в 10:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Там эксперты фиксируют успехи СОУ, но и заметили продвижение РФ.  ".