РФ хочет создать буферную зону и подойти к Харькову: ситуация возле Волчанска

В Институте изучения войны (ISW) проанализировали ситуацию на Южно-Слобожанском направлении. Главное внимание в сводке 6 октября уделили ситуации в районе Волчанска. Там эксперты фиксируют успехи СОУ, но и заметили продвижение РФ.

Аналитики подтвердили заявления украинских военных о том, что ВСУ продвинулись на северо-востоке от Волчанских Хуторов (восточнее Волчанска), очистив этот район от трех российских групп разведки. Однако, по информации Института изучения войны, оккупанты смогли прорваться на других направлениях в этом же районе.

«Видеозапись указывает на то, что российские войска, вероятно, продвинулись к северо-востоку от Волчанска, к северу от Волчанских Хуторов, к северу от Зибино (восточнее Волчанских Хуторов), а также проводили миссии по разведке на юг и юго-востоку от Зыбино», – добавили в ISW.

Также аналитики отметили, что главная цель врага на данном направлении – создание буферной зоны между Харьковском и Белгородской областями, также ВС РФ стремятся продвинуться к Харькову.

Напомним, 3 октября пограничная бригада «Форпост» вернула под контроль Украины более 10 квадратных километров территории на Южно-Слобожанском направлении. С начала лета воины также уничтожили более 100 российских военнослужащих и взяли в плен еще семерых.