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Девять штурмов россиян сдержали СОУ на Харьковщине – где шли бои

Украина 08:31   06.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Девять штурмов россиян сдержали СОУ на Харьковщине – где шли бои Фото: Генштаб ВСУ

Утром 6 октября Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток россияне пытались прорваться в Харьковской области девять раз.

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться четыре раза в районе Избицкого, Терновой и Лимана.

На Купянском – ВСУ отбили пять штурмов оккупантов около Радьковки и Долгенького.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения. Вчера противник нанес 84 авиационных удара, во время которых сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9811 дронов-камикадзе и совершили 2507 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 54 – с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2026 в 08:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 6 октября Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток россияне пытались прорваться в Харьковской области девять раз.".