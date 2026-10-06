Девять штурмов россиян сдержали СОУ на Харьковщине – где шли бои

Утром 6 октября Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток россияне пытались прорваться в Харьковской области девять раз.

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться четыре раза в районе Избицкого, Терновой и Лимана.

На Купянском – ВСУ отбили пять штурмов оккупантов около Радьковки и Долгенького.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения. Вчера противник нанес 84 авиационных удара, во время которых сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9811 дронов-камикадзе и совершили 2507 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 54 – с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.