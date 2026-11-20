Около 14:15 в Харькове раздался взрыв. Реактивный БпЛА ударил по открытой территории в Салтовском районе. Пострадали два человека.

Дополнено в 14:51. По уточненной информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в результате вражеского «прилета» в Салтовском районе повреждено остекление окон двух двухэтажных жилых домов.

Дополнено в 14:35. В Салтовском районе пострадали два человека, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 14:29. Попадания в Салтовском районе зафиксировали на открытой территории. Информация о пострадавших не поступала, уточнил мэр Харькова Игорь Терехов.

14:22. Враг ударил реактивным «Шахедом» по Салтовскому району, сообщил мэр Игорь Терехов. Последствия уточняются.

Напомним, рано утром 20 ноября россияне начали обстреливать Харьков. Все удары пришлись по Шевченковскому району. Первый «прилет» зафиксировали около 04:22. Мэр Игорь Терехов уточнил: удар пришелся по медицинскому учреждению. Также известно о четырех пострадавших. В здании выбито больше 50 окон. Еще один удар был около 05:55. На этот раз враг атаковал жилой комплекс – также в Шевченковском районе. Повреждены пять автомобилей на парковке возле жилого комплекса и остекление окон первого этажа многоквартирного дома, написал начальник ХОВА Олег Синегубов.