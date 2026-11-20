Близько 14:15 у Харкові пролунав вибух. Реактивний БпЛА вдарив по відкритій території в Салтівському районі. Дві людини постраждали.

Доповнено о 14:51. За уточненою інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожого «прильоту» в Салтівському районі пошкоджено скління вікон двох багатоквартирних двоповерхових житлових будинків.

Доповнено о 14:35. У Салтівському районі постраждали двоє людей, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 14:29. Влучання у Салтівському районі зафіксували на відкритій території. Інформація про постраждалих наразі не надходила, уточнив мер Харкова Ігор Терехов.

14:22. Ворог вдарив реактивним «шахедом» по Салтівському району, повідомив мер Ігор Терехов. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, рано-вранці 20 листопада росіяни почали обстрілювати Харків. Усі удари припали по Шевченківському району. Перший “приліт” зафіксували близько 04:22. Мер Ігор Терехов уточнив: удар прийшовся по медичному закладу. Також відомо про чотирьох постраждалих. У будівлі вибито понад 50 вікон. Ще один удар був близько 05.55. Цього разу ворог атакував житловий комплекс – також у Шевченківському районі. Пошкоджено п’ять автомобілів на парковці біля житлового комплексу та скління вікон першого поверху багатоквартирного будинку, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 09:00 у Харкові почали знову лунати вибухи. Спочатку росіяни знову атакували Шевченківський район. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: ворог бив безпілотниками. Інформації про постраждалих не було, проте пошкоджений бізнес-центр. Після чого “прилетіло” по Новобаварському району. Уламки БпЛА впали на гаражний кооператив.