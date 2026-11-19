У місті Лозова в приватному будинку стався вибух невстановленого вибухонебезпечного предмета. Унаслідок події постраждав чоловік 1953 року народження.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області. Чоловіка шпиталізували.

Рятувальники закликають громадян: у разі виявлення підозрілих предметів не наближайтеся до них, не торкайтеся та не намагайтеся переміщувати.

«Відійдіть на безпечну відстань і негайно повідомте про знахідку за номером 101 або 102», – звернулись у ДСНС.

Нагадаємо, нові варіанти маскування вибухівки виявили на Харківщині. У Золочівській громаді для дистанційного мінування території росіяни використали невеличку сумочку, в якій сховали вибухонебезпечний предмет. Про це повідомило місцеве видання «Зоря».