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Вибух в Харкові: медзаклад атакував реактивний БпЛА (доповнюється)

Події 15:40   14.11.2026
Вікторія Яковенко
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Вибух в Харкові: медзаклад атакував реактивний БпЛА (доповнюється) Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Близько 15:30 у Харкові було чутно вибух. По місту вдарив реактивний дрон. “Приліт” – на території медичного закладу.

Доповнено о 15:40. На місці влучання в Немишлянському районі сталася пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила, повідомив мер Ігор Терехов.

Також він уточнив, що влучання сталося на території медичного закладу.

15:33. “Приліт” зафіксували в Немишлянському районі, повідомив мер міста Ігор Терехов. Наслідки наразі з’ясовують.

Нагадаємо, близько 10:45 окупанти атакували Дергачі двома «геранями». Один з ударів припав на приватне підприємство, інший – на територію приватного сектору. Унаслідок удару по житловому району поранення отримав 61-річний місцевий мешканець, який порався на подвір’ї. У чоловіка – садна та контузія. Також гостру реакцію на стрес діагностували у двох жінок віком 54 і 56 років та чотирьох дітей віком 4, 9, 12 і 13 років. Стан постраждалих стабільний.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2026 в 15:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:30 у Харкові було чутно вибух. По місту вдарив реактивний дрон.".