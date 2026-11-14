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Серед постраждалих – діти: ворог атакував Дергачі, з’явились фото

Події 13:11   14.11.2026
Вікторія Яковенко
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Серед постраждалих – діти: ворог атакував Дергачі, з’явились фото Фото: Вячеслав Задоренко

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ворожу атаку БпЛА на місто Дергачі.

Доповнено о 13:11. Близько 10:45 окупанти атакували Дергачі двома «геранями», повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Один з ударів припав на приватне підприємство, інший – на територію приватного сектору.

«Унаслідок удару по житловому району поранення дістав 61-річний місцевий мешканець, який порався на подвір’ї. У чоловіка – садна та контузія. Також гостру реакцію на стрес діагностували у двох жінок віком 54 і 56 років та чотирьох дітей віком 4, 9, 12 і 13 років, які проживають у будинках поблизу місця влучання», – зазначив Задоренко.

Наразі стан постраждалих стабільний.

Внаслідок удару пошкоджено виробничий цех підприємства, щонайменше 10 приватних домоволодінь, господарські споруди, а також дві автівки.

Фото: Вячеслав Задоренко
Фото: Вячеслав Задоренко

12:02. “Постраждали 54-річна, 56-річна жінки і 61-річний чоловік. Також гострої реакції на стрес зазнали діти чотирьох, девʼяти, 12 та 13 років”, – розповів Синєгубов.

Внаслідок обстрілу пошкоджені шість приватних житлових будинків, чотири господарчі споруди, два автомобілі.

Нагадаємо, протягом минулої доби під ворожим вогнем були сім населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні. Внаслідок обстрілу на трасі біля села Чорноглазівка Золочівської громади поранення отримав 34-річний чоловік. За добу ворог випустив на регіон: шість БпЛА типу “Герань-2”, один FPV-дрон, тип ще двох безпілотників встановлюється.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2026 в 13:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ворожу атаку БпЛА на місто Дергачі.".