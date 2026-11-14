Live
  • Сб 14.11.2026
  • Харків  +4°С
  • USD 45.38
  • EUR 50.34

Дев’ять БпЛА випустила РФ на Харківщину за добу: наслідки обстрілів

Суспільство 09:01   14.11.2026
Вікторія Яковенко
Підпишіться на нас в Google
Дев’ять БпЛА випустила РФ на Харківщину за добу: наслідки обстрілів Фото: Олег Синєгубов/наслідки удару по Балаклії

Протягом минулої доби під ворожим вогнем були сім населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні.

Внаслідок обстрілу на трасі біля села Чорноглазівка Золочівської громади поранення отримав 34-річний чоловік.

За добу ворог випустив на регіон: шість БпЛА типу “Герань-2”, один FPV-дрон, тип ще двох безпілотників встановлюється.

В результаті обстрілів у Богодухівському районі пошкоджене цивільне підприємство, в Ізюмському – нежитлова будівля в селі Кам’янка та приватний будинок у Балаклії. У Лозівському районі постраждала будівля, у Чугуївському – два приватні будинки.

Нагадаємо, подружжя врятували з-під завалів у селищі Малинівка на Харківщині. Вночі 13 листопада по населеному пункту ворог завдав удару з РСЗВ. ДСНС повідомила: на місці була пожежа, зруйнований будинок, постраждали семеро людей. Вранці на Золочівщині матір із донькою підірвалися в лісопосадці. 60-річна жінка загинула, 30-річна зазнала поранень, інформувала Нацполіція. FPV-дрон атакував велосипедиста на дорозі Золочів – Дергачі. 34-річного чоловіка госпіталізували в тяжкому стані. Він був без свідомості, має уламкові поранення голови та ніг, повідомив «Об’єктиву» начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Читайте також: Де атакував ворог на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова 14 листопада 2026 року – головне за день
Новини Харкова 14 листопада 2026 року – головне за день
14.11.2026, 09:03
Сьогодні 16 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 жовтня: яке свято та день в історії
16.10.2022, 06:00
Сьогодні 14 листопада 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 листопада 2026: яке свято та день в історії
14.11.2026, 06:00
Зеленський збирав мерів: був і Терехов, що обговорювали (фото, відео)
Зеленський збирав мерів: був і Терехов, що обговорювали (фото, відео)
14.11.2026, 07:10
Голова УІНП про перейменування у Харкові: “Не шукати відьом на темних вулицях”
Голова УІНП про перейменування у Харкові: “Не шукати відьом на темних вулицях”
13.11.2026, 19:00
Як 14 листопада відключатимуть світло у Харкові та області: графіки
Як 14 листопада відключатимуть світло у Харкові та області: графіки
13.11.2026, 21:26

Новини за темою:

14.11.2026
Де атакував ворог на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ
13.11.2026
Як будують підземну лікарню у Харкові, показали Офісу Президента
13.11.2026
Віддала 60 тисяч за “зцілення” сина: жінку з Харківщини ошукав “маг” – НПУ
13.11.2026
FPV атакував велосипедиста на Харківщині: чоловік – у тяжкому стані (фото)
13.11.2026
Аварійні відключення світла ввели на Харківщині 13 листопада


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Дев’ять БпЛА випустила РФ на Харківщину за добу: наслідки обстрілів», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2026 в 09:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби під ворожим вогнем були сім населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні.".