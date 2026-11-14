Дев’ять БпЛА випустила РФ на Харківщину за добу: наслідки обстрілів

Протягом минулої доби під ворожим вогнем були сім населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні.

Внаслідок обстрілу на трасі біля села Чорноглазівка Золочівської громади поранення отримав 34-річний чоловік.

За добу ворог випустив на регіон: шість БпЛА типу “Герань-2”, один FPV-дрон, тип ще двох безпілотників встановлюється.

В результаті обстрілів у Богодухівському районі пошкоджене цивільне підприємство, в Ізюмському – нежитлова будівля в селі Кам’янка та приватний будинок у Балаклії. У Лозівському районі постраждала будівля, у Чугуївському – два приватні будинки.

Нагадаємо, подружжя врятували з-під завалів у селищі Малинівка на Харківщині. Вночі 13 листопада по населеному пункту ворог завдав удару з РСЗВ. ДСНС повідомила: на місці була пожежа, зруйнований будинок, постраждали семеро людей. Вранці на Золочівщині матір із донькою підірвалися в лісопосадці. 60-річна жінка загинула, 30-річна зазнала поранень, інформувала Нацполіція. FPV-дрон атакував велосипедиста на дорозі Золочів – Дергачі. 34-річного чоловіка госпіталізували в тяжкому стані. Він був без свідомості, має уламкові поранення голови та ніг, повідомив «Об’єктиву» начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.