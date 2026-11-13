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Семеро людей постраждали вранці в Малинівці: ворог ударив БпЛА по домах

Події 10:45   13.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Семеро людей постраждали вранці в Малинівці: ворог ударив БпЛА по домах

У Харківській облпрокуратурі встановили, що вранці 13 листопада росіяни атакували село Малинівка Чугуївського району.

“Прильоти” в Малинівці зафіксували близько 04:00. Внаслідок удару БпЛА постраждали семеро людей: три жінки, двоє чоловіків та двоє хлопчиків, віком 11 та 16 років.

Наслідки обстрілів на Чугуївщині 13 листопада

“Крім того, вдень 12 листопада збройні сили рф завдали ракетного удару по території цивільного підприємства у місті Златопіль Лозівського району. Попередньо, застосовано ракети типу «бандероль» (S8000)”, – зазначили у прокуратурі.

Постраждали четверо людей. Це 88-річний чоловік, 38-річна жінка та ще двоє неповнолітніх хлопців 11 та 16 років.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2026 в 10:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харьковской облпрокуратуре установили, что утром 13 ноября россияне атаковали село Малиновка Чугуевского района.".