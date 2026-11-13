Семеро людей постраждали вранці в Малинівці: ворог ударив БпЛА по домах

У Харківській облпрокуратурі встановили, що вранці 13 листопада росіяни атакували село Малинівка Чугуївського району.

“Прильоти” в Малинівці зафіксували близько 04:00. Внаслідок удару БпЛА постраждали семеро людей: три жінки, двоє чоловіків та двоє хлопчиків, віком 11 та 16 років.

“Крім того, вдень 12 листопада збройні сили рф завдали ракетного удару по території цивільного підприємства у місті Златопіль Лозівського району. Попередньо, застосовано ракети типу «бандероль» (S8000)”, – зазначили у прокуратурі.

Постраждали четверо людей. Це 88-річний чоловік, 38-річна жінка та ще двоє неповнолітніх хлопців 11 та 16 років.