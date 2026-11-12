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За добу по Харківщині вдарили майже 90 БпЛА – Синєгубов про наслідки

Україна 08:55   12.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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За добу по Харківщині вдарили майже 90 БпЛА – Синєгубов про наслідки

Двоє загиблих та семеро постраждалих – такі наслідки російських обстрілів Харкова й області за минулу добу, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків загинули двоє людей, зазнав поранень 69-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес 38-річна жінка і 12-річна дівчинка; у с. Лугове Близнюківської громади поранено 77-річного чоловіка; у сел. Шевченкове 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес; у сел. Близнюки 16-річна дівчина отримала гостру реакцію на стрес; у с. Бабаї Височанської громади 88-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес”, – уточнює Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • сім БпЛА типу “герань-2”;
  • два БпЛА типу “молния”;
  • fpv-дрон;
  • 77 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Куп’янському, Ізюмському та Лозівському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2026 в 08:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє загиблих та семеро постраждалих – такі наслідки російських обстрілів Харкова й області за минулу добу, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".