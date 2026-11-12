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Коли на Харківщині сьогодні відключатимуть світло – графіки

Суспільство 07:15   12.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Коли на Харківщині сьогодні відключатимуть світло – графіки

Через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, сьогодні, 12 листопада, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Графіки, пишуть у АТ «Харківобленерго», запровадили з 00:00 до 24:00. Години відсутності електропостачання на Харківщині по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно) наступні:

1.1 02:30-06:00; 09:30-16:30

1.2 02:30-06:00; 13:00-16:30

2.1 02:30-06:00; 13:00-16:30

2.2 02:30-06:00; 13:00–16:30; 20:00-22:00

3.1 06:00-09:30; 16:30-20:00

3.2 06:00-09:30; 16:30-20:00

4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00

4.2 06:00-09:30; 13:00-20:00

5.1 00:00-02:30; 08:00–13:00; 20:00-23:30

5.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 20:00-23:30

6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 20:00-23:30

6.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30

Список адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2026 в 07:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла.".