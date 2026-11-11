Два трамваї та п’ять тролейбусів тимчасово змінять маршрути 12 листопада
У четвер, 12 листопада, низка трамваїв та тролейбусів у Харкові змінить маршрути у зв’язку з роботами на електромережах, повідомила прес-служба Харківської міськради.
Роботи вестимуться у Салтівському провулку та на Салтівському шосе (від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників), а також на проспекті Льва Ландау (від проспекту Ювілейного до проспекту Героїв Харкова) з 9:00 до 18:00.
У цей період трамваї курсуватимуть так:
№6: від вокзалу Харків-Пасажирський до парку Машинобудівників;
№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – площа Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
Тролейбуси курсуватимуть так:
№31: від Північної Салтівки до ст. м. “Академіка Барабашова”;
№35: частина тролейбусів – основним маршрутом з допомогою автономного ходу (зі збільшеним інтервалом руху), інші – від розворотного кола «Вул. Одеська» до ст. м. “Турбоатом”;
№57: від парку «Зустріч» до ст. м. «Захисників України»;
№19: за основним маршрутом за рахунок автономного ходу (зі збільшеним інтервалом руху);
№20: не курсує.
У цей час на Салтівському шосе курсуватиме тимчасовий автобус №8:
- Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) – вул. Олега Громадського – площа Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602 мікрорайон).
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Нагадаємо, Укрзалізниця повідомила про відкриття нового рейсу із Харкова. З 10 листопада на маршрут вийшов приміський потяг №6433 Харків-Пасажирський – Занки.