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У Харкові в понеділок, 9 листопада, зміниться рух частини трамваїв

Транспорт 19:22   08.11.2026
Оксана Горун
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У Харкові в понеділок, 9 листопада, зміниться рух частини трамваїв

Не їздитимуть трамваї на площі Захисників України та вулиці Молочній, від пр. Героїв Харкова до вул. Георгія Тарасенка. Рух припинять з 9:00 до 16:00 9 листопада, попередили в мерії.

Зупинятимуть рух, щоб відремонтувати шляхи, пояснила пресслужба Харківської міськради з посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

  • №5: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський»; у зворотному напрямку: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;
  • №8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602 мікрорайон»; у зворотному напрямку: розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;
  • №27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».

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Нагадаємо, в Стратегії розвитку Харкова до 2029 року підтвердили плани збудувати дві нові станції метрополітену — «Державінська» та «Одеська» в Слобідському та Основ’янському районах, а також реалізувати інші інвестпроєкти: будівництво та реконструкцію вулично-дорожньої мережі, мостів та шляхопроводів; відновлення та розвиток об’єктів електротранспорту.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2026 в 19:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Не їздитимуть трамваї на пл. Захисників України та вул. Молочній, від пр. Героїв Харкова до вул. Георгія Тарасенка. Рух припинять з 9:00 до 16:00 9 листопада, попередили в мерії".