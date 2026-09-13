Розвиток транспорту Харкова до 2029-го: метро, ​​збитки та плани на інвесторів

Дані про поточний стан та плани розвитку транспортної інфраструктури оприлюднили у Стратегії розвитку Харкова до 2029 року. Станом на 1 липня у місті працювали 29 тролейбусних, 13 трамвайних та 52 комунальні автобусні маршрути.

Показники з видів транспорту нині такі:



Метрополітен: 30 станцій на трьох лініях загальною протяжністю 38,7 км та 326 вагонів.

Трамвай: 13 маршрутів протяжністю 220 км колії й контактної мережі (в одному напрямку) та 292 вагони (у тому числі 16 орендованих).

Тролейбус: 29 маршрутів протяжністю 263 км контактної мережі (в одному напрямку) та 276 тролейбусів (з яких 16 орендованих).

Автобус: 52 комунальних маршрути та 312 комунальних автобусів.

З 2020 року в місті розпочали експлуатацію тролейбусів з автономним ходом, що дозволило з’єднати віддалені частини міста: Північну Салтівку, Жихор та П’ятихатки.



Збитки транспортної системи Харкова через російську агресію рахували ще станом на 1 січня 2024 року — на той час вони складали понад 4,6 мільярда гривень. Зокрема шкода об’єктам наземного транспорту становила 2 мільярди 455,4 мільйона гривень, а метрополітену — 2 мільярди 187,5 мільйона. Були пошкоджені електродепо «Салтівське» та «Немишлянське», пішохідні виходи підземки, тягові підстанції, трамвайні й тролейбусні лінії, а також рухомий склад.



“Обсяг пасажирських перевезень відображає динаміку життя в місті – 2022 рік: шокове падіння перевезень (більше ніж у два рази порівняно з 2021 роком) через масову евакуацію населення та зупинку роботи метрополітену, який використовувався як укриття; у 2023 році відбувається збільшення кількості пасажирів порівняно з 2022 роком (приблизно на 70%); відомості за 2024–2025 роки свідчать про збереження позитивної динаміки”, – йдеться в документі.



З 16 травня 2022 року як захід соціальної підтримки у Харкові перевозять пасажирів міським транспортом безоплатно.

У Стратегії підтвердили плани з будівництва двох нових станцій метрополітену — «Державінська» та «Одеська» в Слобідському та Основ’янському районах, а також із реалізації інших інвестпроєктів: будівництва та реконструкції вулично-дорожньої мережі, мостів і шляхопроводів; відновлення та розбудови об’єктів електротранспорту.

На реалізацію цих цілей із міського бюджету планують спрямувати понад 800 мільйонів гривень: 660,2 мільйона у 2026 році та по 49 мільйонів у 2027, 2028 та 2029. Основну частину коштів — 13,77 мільярда гривень протягом 2026–2029 років — влада міста розраховує залучити від зовнішніх джерел фінансування.

Нагадаємо, Стратегію розвитку Харкова до 2029 року ухвалили на сесії міської ради 10 вересня.