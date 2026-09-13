Развитие транспорта Харькова до 2029 года: метро, ущерб и планы на инвесторов

Данные о текущем состоянии и планах развития транспортной инфраструктуры опубликовали в Стратегии развития Харькова до 2029 года. По состоянию на 1 июля в городе работали 29 троллейбусных, 13 трамвайных и 52 коммунальных автобусных маршрута.

Показатели по видам транспорта сейчас такие:



Метрополитен: 30 станций на трех линиях общей протяженностью 38,7 км и 326 вагонов.

30 станций на трех линиях общей протяженностью 38,7 км и 326 вагонов. Трамвай: 13 маршрутов протяженностью 220 км пути и контактной сети (в одном направлении) и 292 вагона (в том числе 16 арендованных).

13 маршрутов протяженностью 220 км пути и контактной сети (в одном направлении) и 292 вагона (в том числе 16 арендованных). Троллейбус : 29 маршрутов протяженностью 263 км контактной сети (в одном направлении) и 276 троллейбусов (из которых 16 арендованных).

: 29 маршрутов протяженностью 263 км контактной сети (в одном направлении) и 276 троллейбусов (из которых 16 арендованных). Автобус: 52 коммунальных маршрута и 312 коммунальных автобусов.

С 2020 года в городе начали эксплуатацию троллейбусов с автономным ходом, что позволило соединить отдаленные части города: Северную Салтовку, Жихарь и Пятихатки.

Убытки транспортной системы Харькова из-за российской агрессии считали еще по состоянию на 1 января 2024 года — на то время они составляли более 4,6 миллиарда гривен. В частности ущерб объектам наземного транспорта составлял 2 миллиарда 455,4 миллиона гривен, а метрополитена — 2 миллиарда 187,5 миллиона. Были повреждены электродепо «Салтовское» и «Немышлянское», пешеходные выходы подземки, тяговые подстанции, трамвайные и троллейбусные линии, а также подвижной состав.

«Объем пассажирских перевозок отражает динамику жизни в городе – 2022 год: шоковое падение перевозок (более чем в два раза по сравнению с 2021 годом) из-за массовой эвакуации населения и остановки работы метрополитена, который использовался как укрытие; в 2023 году происходит увеличение количества пассажиров по сравнению с 2022 годом (приблизительно на 70%); сведения за 2024–2025 годы свидетельствуют о сохранении позитивной динамики», — говорится в документе.

С 16 мая 2022 года в качестве меры социальной поддержки в Харькове перевозят пассажиров городским транспортом бесплатно.

В Стратегии подтвердили планы по строительству двух новых станций метрополитена — «Державинская» и «Одесская» в Слободском и Основянском районах, а также по реализации других инвестпроектов: строительству и реконструкции улично-дорожной сети, мостов и путепроводов; восстановлению и развитию объектов электротранспорта.

На реализацию этих целей из городского бюджета планируют направить более 800 миллионов гривен: 660,2 миллиона в 2026 году и по 49 миллионов в 2027, 2028 и 2029. Основную часть средств — 13,77 миллиарда гривен в течение 2026–2029 годов — власти города рассчитывают привлечь из внешних источников финансирования.

Напомним, Стратегию развития Харькова до 2029 года приняли на сессии городского совета 10 сентября.