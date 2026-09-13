ЛГБТ-активисты провели марш в метро Харькова: как это было и чего требовали

Первое с начала полномасштабного вторжения пешее шествие «ХарьковПрайда» состоялось 12 сентября в метрополитене. По оценкам организаторов, в нем приняли участие около 200 человек. Они прошли от платформы станции «Госпром» по подземному переходу на «Университет», а далее вышли на поверхность, где устроили стоячий протест у здания ХОВА.

Шествие провели в закрытом формате — по предварительной регистрации и проверке участников, а маршрут согласовали с полицией Харьковщины из соображений безопасности. Активисты озвучили четыре требования, каждое из которых представили в формате перформанса, рассказали МГ «Объектив» организаторы.

Отказ от проекта Гражданского кодекса

Организаторы распечатали и склеили правки к проекту нового Гражданского кодекса в 28-метровый свиток. Участники подчеркивают, что документ содержит дискриминационные нормы, противоречащие обязательствам Украины перед ЕС.

«С момента первого чтения проекта нового Гражданского кодекса прошло уже более четырех месяцев. Мы подготовили 95 страниц правок и лично встречались с Русланом Стефанчуком, но до сих пор не имеем ни конкретики, ни понятных решений — только обещания. Поэтому, пока проект остается в таком виде, мы выступаем за его отзыв», — заявил соорганизатор «ХарьковПрайда» Яков Лавринец.

Наказание за преступления на почве ненависти

Вторую акцию посвятили нападениям на ЛГБТК+ людей и активистов. В качестве реквизита участники использовали зеленку и газовые баллончики — орудия, с которыми нападавшие неоднократно приходили на мероприятия. Активисты требуют внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы мотивы гомофобии и трансфобии четко учитывались при расследованиях и в судах.

Критика городской политики и «Карточка харьковчанина»

Третьим перформансом стала масштабная копия «Карточки харьковчанина», разделенная на две колонки: «гарантированно» (где упомянули коррупцию, лавочки и пластиковые тюльпаны) и «игнорируется» (укрытия, деньги на ВСУ, безбарьерность и равенство). Активисты потребовали от горсовета перенаправить бюджетные средства на оборону, гражданскую защиту и инклюзивную инфраструктуру.

«Несмотря на угрозы невежд и молчаливое согласие городских властей на насилие, сегодня мы провели “ХарьковПрайд”. Мы будем продолжать это движение, маленькими и большими шагами. И мы будем требовать от государства двигаться к инклюзии и равенству. Потому что это о свободе, разнообразии и правах человека. Потому что это о нас, нашем городе и нашей Украине в большой европейской семье», — подчеркнула соорганизатор «ХарьковПрайда» и президент ХЖО «Сфера» Анна Шарыгина.

Узаконивание гражданских партнерств

Во время четвертого перформанса участники подняли портреты погибших ЛГБТК+ военных. Активисты напомнили, что гражданские партнеры защитников лишены любых прав: они не могут выполнить последнюю волю погибшего, получить государственные выплаты или льготы. Узаконивание однополых гражданских партнерств активисты называют необходимым первым шагом к брачному равенству.

Помимо правозащитных требований, у нынешнего «ХарьковПрайда» благотворительная цель: вместе с БФ Shields организаторы собирают 500 тысяч гривен на пикап для 160-й ОМБр.