БпЛА упали на территории детского заведения и лесопарка в Харькове

Днем 12 сентября Харьков атаковали вражеские беспилотники.

В частности, падение вражеского БпЛА зафиксировали на территории детского воспитательного заведения в Салтовском районе, сообщил мэр Игорь Терехов.

Также в Шевченковском районе зафиксировали падение вражеского БпЛА на территорию лесопарка, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, около 22:00 11 сентября враг атаковал Киевский район Харькова. Рядом зафиксировали еще один удар, сообщал мэр Игорь Терехов. В результате «прилета» погиб 32-летний мужчина, еще два человека пострадали, писал начальник ХОВА Олег Синегубов.