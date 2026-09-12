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БпЛА упали на территории детского заведения и лесопарка в Харькове

Происшествия 13:30   12.09.2026
Виктория Яковенко
БпЛА упали на территории детского заведения и лесопарка в Харькове Фото: Харьковский горсовет

Днем 12 сентября Харьков атаковали вражеские беспилотники.

В частности, падение вражеского БпЛА зафиксировали на территории детского воспитательного заведения в Салтовском районе, сообщил мэр Игорь Терехов.

Также в Шевченковском районе зафиксировали падение вражеского БпЛА на территорию лесопарка, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, около 22:00 11 сентября враг атаковал Киевский район Харькова. Рядом зафиксировали еще один удар, сообщал мэр Игорь Терехов. В результате «прилета» погиб 32-летний мужчина, еще два человека пострадали, писал начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2026 в 13:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 12 сентября Харьков атаковали вражеские беспилотники.".