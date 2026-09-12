Как прошли сутки в регионе: погибший в Харькове, атаковали КАБы и 150 БпЛА

За прошедшие сутки под ударом врага оказались Харьков и семь населенных пунктов области, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, в результате обстрела в городе Харьков погиб 32-летний мужчина. Также медики оказали помощь женщинам 63 и 75 лет, которые 10 сентября получили ранения возле Купянска, и 75-летнему мужчине, который в тот же день пострадал в селе Грачевка Ольховатской громады.

«В результате взрыва неизвестного устройства в поселке Прудянка ранен 19-летний мужчина», — добавил Синегубов.

В Харькове под атакой армии РФ оказались Шевченковский и Киевский районы, уточнил начальник ХОВА.

За сутки оккупанты выпустили на регион шесть КАБов, один БпЛА типа «Герань-2», три «Молнии», пять FPV-дронов, тип еще 144 беспилотников устанавливают.

В результате ударов в Харькове повреждено остекление окон многоквартирного дома, в Богодуховском районе – электросети, дом, хозяйственные постройки и авто, в Изюмском – семь частных домов, в Харьковском – гражданское предприятие, автомобиль, в Лозовском – железнодорожную инфраструктуру.

Напомним, около 22:00 11 сентября враг атаковал Киевский район Харькова. Рядом зафиксировали еще один удар, сообщал мэр Игорь Терехов. В результате «прилета» погиб 32-летний мужчина, еще два человека пострадали, писал начальник ХОВА Олег Синегубов.