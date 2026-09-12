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Как прошли сутки в регионе: погибший в Харькове, атаковали КАБы и 150 БпЛА

Происшествия 09:01   12.09.2026
Виктория Яковенко
Как прошли сутки в регионе: погибший в Харькове, атаковали КАБы и 150 БпЛА Фото: Олег Синегубов

За прошедшие сутки под ударом врага оказались Харьков и семь населенных пунктов области, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, в результате обстрела в городе Харьков погиб 32-летний мужчина. Также медики оказали помощь женщинам 63 и 75 лет, которые 10 сентября получили ранения возле Купянска, и 75-летнему мужчине, который в тот же день пострадал в селе Грачевка Ольховатской громады.

«В результате взрыва неизвестного устройства в поселке Прудянка ранен 19-летний мужчина», — добавил Синегубов.

В Харькове под атакой армии РФ оказались Шевченковский и Киевский районы, уточнил начальник ХОВА.

За сутки оккупанты выпустили на регион шесть КАБов, один БпЛА типа «Герань-2», три «Молнии», пять FPV-дронов, тип еще 144 беспилотников устанавливают.

В результате ударов в Харькове повреждено остекление окон многоквартирного дома, в Богодуховском районе – электросети, дом, хозяйственные постройки и авто, в Изюмском – семь частных домов, в Харьковском – гражданское предприятие, автомобиль, в Лозовском – железнодорожную инфраструктуру.

удары по Харьковщине
Фото: Олег Синегубов
удары по Харьковщине
Фото: Олег Синегубов
удары по Харьковщине
Фото: Олег Синегубов
удары по Харьковщине
Фото: Олег Синегубов

Напомним, около 22:00 11 сентября враг атаковал Киевский район Харькова. Рядом зафиксировали еще один удар, сообщал мэр Игорь Терехов. В результате «прилета» погиб 32-летний мужчина, еще два человека пострадали, писал начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2026 в 09:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки под ударом врага оказались Харьков и семь населенных пунктов области, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.".