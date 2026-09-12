Live
  • Сб 12.09.2026
  • Харків  +18°С
  • USD 44.55
  • EUR 51.76

Як минула доба в регіоні: загиблий у Харкові, атакували КАБи й 150 БпЛА

Події 09:01   12.09.2026
Вікторія Яковенко
Як минула доба в регіоні: загиблий у Харкові, атакували КАБи й 150 БпЛА Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулої доби під ударом ворога опинилися Харків і сім населених пунктів області, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, внаслідок обстрілу в місті Харків загинув 32-річний чоловік. Також медики надали допомогу жінкам 63 і 75 років, які 10 вересня отримали поранення біля Куп’янська, та 75-річному чоловіку, який того ж дня постраждав у селі Грачівка Вільхуватської громади.

“Внаслідок вибуху невідомого пристрою в селищі Прудянка поранено 19-річного чоловіка”, – додав Синєгубов.

У Харкові під атакою армії РФ опинилися Шевченківський та Київський райони, уточнив начальник ХОВА.

За добу окупанти випустили на регіон шість КАБів, один БпЛА типу “Герань-2”, три “молнии”, п’ять FPV-дронів, тип ще 144 безпілотників встановлюють.

Внаслідок ударів у Харкові пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку, у Богодухівському районі – електромережі, будинок, господарчі споруди та авто, в Ізюмському – сім приватних будинків, у Харківському – цивільне підприємство, автомобіль, у Лозівському – залізничну інфраструктуру.

удары по Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов
удары по Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов
удары по Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов
удары по Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, близько 22:00 11 вересня ворог атакував Київський район Харкова. Поруч зафіксували ще один удар, повідомляв мер Ігор Терехов. Внаслідок «прильоту» загинув 32-річний чоловік, ще дві людини постраждали, писав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: 16 разів ворог атакував на Харківщині, втрати росіян: ранкові дані Генштабу

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

“Кожен свою хату тримає”: Гнатковський у Харкові поділився баченням «Енеїди»
“Кожен свою хату тримає”: Гнатковський у Харкові поділився баченням «Енеїди»
12.09.2026, 10:00
Сьогодні 12 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 12 вересня 2026: яке свято та день в історії
12.09.2026, 06:00
Новини Харкова головне 12 вересня: фронт, чим била РФ минулої доби
Новини Харкова головне 12 вересня: фронт, чим била РФ минулої доби
12.09.2026, 09:03
Пів тонни тротилу і кривава помста під Харковом – підсумки 11 вересня
Пів тонни тротилу і кривава помста під Харковом – підсумки 11 вересня
11.09.2026, 23:00
Усе заради виборів до Держдуми: навіщо РФ малює успіхи на Харківщині
Усе заради виборів до Держдуми: навіщо РФ малює успіхи на Харківщині
12.09.2026, 07:30
Вдень дощ, зранку туман. Прогноз погоди на 12 вересня по Харкові й області
Вдень дощ, зранку туман. Прогноз погоди на 12 вересня по Харкові й області
11.09.2026, 20:00

Новини за темою:

12.09.2026
Новини Харкова головне 12 вересня: фронт, чим била РФ минулої доби
11.09.2026
Пів тонни тротилу і кривава помста під Харковом – підсумки 11 вересня
12.09.2026
“Кожен свою хату тримає”: Гнатковський у Харкові поділився баченням «Енеїди»
11.09.2026
Літо не закінчилося – харківські метеорологи підбили підсумки 10 днів вересня
11.09.2026
Якщо покусала тварина: куди звертатися на Харківщині по допомогу від сказу


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як минула доба в регіоні: загиблий у Харкові, атакували КАБи й 150 БпЛА», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2026 в 09:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби під ударом ворога опинилися Харків і сім населених пунктів області, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.".