Як минула доба в регіоні: загиблий у Харкові, атакували КАБи й 150 БпЛА

Протягом минулої доби під ударом ворога опинилися Харків і сім населених пунктів області, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, внаслідок обстрілу в місті Харків загинув 32-річний чоловік. Також медики надали допомогу жінкам 63 і 75 років, які 10 вересня отримали поранення біля Куп’янська, та 75-річному чоловіку, який того ж дня постраждав у селі Грачівка Вільхуватської громади.

“Внаслідок вибуху невідомого пристрою в селищі Прудянка поранено 19-річного чоловіка”, – додав Синєгубов.

У Харкові під атакою армії РФ опинилися Шевченківський та Київський райони, уточнив начальник ХОВА.

За добу окупанти випустили на регіон шість КАБів, один БпЛА типу “Герань-2”, три “молнии”, п’ять FPV-дронів, тип ще 144 безпілотників встановлюють.

Внаслідок ударів у Харкові пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку, у Богодухівському районі – електромережі, будинок, господарчі споруди та авто, в Ізюмському – сім приватних будинків, у Харківському – цивільне підприємство, автомобіль, у Лозівському – залізничну інфраструктуру.

Нагадаємо, близько 22:00 11 вересня ворог атакував Київський район Харкова. Поруч зафіксували ще один удар, повідомляв мер Ігор Терехов. Внаслідок «прильоту» загинув 32-річний чоловік, ще дві людини постраждали, писав начальник ХОВА Олег Синєгубов.