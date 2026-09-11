Літо не закінчилося – харківські метеорологи підбили підсумки 10 днів вересня

На Харківщині триває метеорологічне літо, констатував Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей 11 вересня.

“Впродовж першої декади вересня на території Харківської області тривало метеорологічне літо, переходу до осіннього температурного режиму із середніми добовими температурами повітря нижче +15°, не було”, – повідомили фахівці.

Мінусом приємної літньої погоди стала відсутність дощів. Умови для сівби озимих залишаються несприятливими, оскільки вологи в ґрунті недостатньо.

“На більшій території області верхній шар ґрунту залишався сухим. Тривала ґрунтова засуха, лише на окремих площах північно-західної частини області, де відмічалися значні дощі (170% декадної норми), відбулося поповнення вологозапасів, особливо верхніх шарів ґрунту, що покращило умови для підготовки ґрунту для сівби озимини”, – відзначили метеорологи.

Найближчими днями ситуація з вологістю може покращитися – на вихідні обіцяють дощі.