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М’яко кажучи, не під їх контролем – ДПСУ про “Вовчанський котел” (мапи)

Фронт 13:37   11.09.2026
Оксана Горун
М’яко кажучи, не під їх контролем – ДПСУ про “Вовчанський котел” (мапи) Скриншот

Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади “Гарт” ДПСУ, прокоментував, що відбувається в населених пунктах, які на словах захопили росіяни на Харківщині, щоб заявити про “Вовчанський котел”.

“Минулого тижня повідомляли про захоплення Довжанки, Василівки, Благодатного. Але, м’яко кажучи, ці населені пункти не під їхнім контролем. У кращому разі для них – це сіра зона, де панують дрони: як наші, так і ворожі. Тобто там ніхто не може знаходитися і ніхто не може казати, що ця ділянка знаходиться під чиїмось контролем. Тому що контроль якоїсь території у прифронтових зонах – це все дуже умовно“, – сказав Даниленко у коментарі “Суспільному”.

Невеликі села, про які йдеться, стали об’єктом інтересу багатьох військових оглядачів та осінтерів, оскільки російське командування, “захопивши” їх на словах, стало заявляти про оточення двотисячного угрупування ЗСУ під Вовчанськом.

Так виглядає мапа, яку публікують російські джерела.

Карта російських джерел

А така ситуація на цій ділянці фронту на мапі українського проєкту DeepState.

Мапа DeepState

Інститут вивчення війни відзначає більше “сірих зон” у цій локації, проте також заперечує існування будь-якого оточення Сил оборони. Щобільше, аналітики повідомили, що в “оточенні двотисячного угруповання ЗСУ” вже почали публічно сумніватися й російські провоєнні блогери.

Карта ISW Вовчанський напрям 10 вересня 2026
Ілюстрація: карта ISW

Як насправді виглядає “контроль” окупантів у прикордонні, Олександр Даниленко розповів у фарбах.

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Ворог у середині літа відновив активні штурми на півночі Харківщини, у смузі оборони прикордонної  бригади “Гарт”. І ці спроби прорватися залишаються. Постійно лізе малими піхотними групами на різних ділянках, намагається намацати слабкі місця, намагається пролізти та накопичитися – в якихось підвалах, погребах, що залишилися в зруйнованих селищах. У першу чергу групи розвідувальних і ударних БпЛА нашої бригади виявляють противника, ще коли противник висувається до лінії державного кордону України, і тоді вже по ньому працюють ударні дрони, працює артилерія наша, міномети. Тим окупантам, яким вдалося пролізти на нашу територію – робиться все, щоб перерізати їм логістику. Таким чином, те, що вони занесли із собою на плечах – ту їжу, той боєкомплект, – щоб із тим вони й жили. Враховуючи те, що шлях у них непростий – вони беруть із собою не дуже багато. І потім вони так і залишаються: їсти немає чого, стріляти немає чим. І в підсумку вони або знищуються, або здаються в полон. Цифри за останній тиждень у нас були – 155 знешкоджених окупантів. Це тільки наша бригада на цій ділянці”, – відзначив начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади “Гарт”.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2026 в 13:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади “Гарт” ДПСУ, прокоментував, що відбувається в населених пунктах, які на словах захопили росіяни".