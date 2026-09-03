Live

Живуть у 10 км від росіян: Задоренко повідомив дані про евакуацію

Суспільство 17:34   03.09.2026
Оксана Горун
Живуть у 10 км від росіян: Задоренко повідомив дані про евакуацію

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко поінформував, що за минулий місяць у громаді евакуювали 358 людей. Однак досі залишаються ті, хто знаходиться в найбільш небезпечній зоні, що обстрілюється.

“Протягом серпня із зони обов’язкової евакуації, яка охоплює усі старостати громади, офіційно виїхали 358 осіб. 10-кілометрову прикордонну зону минулого місяці покинули 45 людей, однак там досі лишається жити 135 осіб”, – наголосив Задоренко.

У прикордонній частині Дергачівської громади тривають активні бойові дії.

” Сили оборони України знищують російських окупантів, які інфільтруються до Козачої Лопані та Кудіївки”, – зазначив начальник МВА.

Лише напередодні про захоплення Козачої Лопані брехав сам російський диктатор Путін. Втім, його слова оперативно спростували.

Навіть та частина громади, де бойові дії не йдуть, — у постійній небезпеці. По ній у серпні фіксували удари авіабомбами, РСЗВ, FPV-дронами, “бандеролями”, “геранями”, “молниями” та “італмасами”. Від них загинули п’ятеро людей, ще вісім – поранені, четверо мали гостру реакцію на стрес. Росіяни пошкодили понад 200 приватних будинків.

Читайте також: “Майже доба без світла” – Задоренко про ситуацію з енергетикою в Дергачах

Нагадаємо, про ситуацію в Козачій Лопані та про те, як місцевим жителям для евакуації доводиться пробиратися звідти в Слатине через “кілзону”, “Об’єктиву” розповіла староста селища Людмила Вакуленко.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Новини Харкова — головне 3 вересня: успіх СОУ, ракетний удар по Печенігах
Новини Харкова — головне 3 вересня: успіх СОУ, ракетний удар по Печенігах
03.09.2026, 18:22
За якими цінами купуватимуть картоплю цієї осені в Україні – думки експертів
За якими цінами купуватимуть картоплю цієї осені в Україні – думки експертів
03.09.2026, 08:21
Лікарку-терапевтку однієї з поліклінік у Харкові затримали поліція та СБУ
Лікарку-терапевтку однієї з поліклінік у Харкові затримали поліція та СБУ
03.09.2026, 15:22
У вихідні вимикатимуть світло в Основ’янському та Слобідському районах Харкова
У вихідні вимикатимуть світло в Основ’янському та Слобідському районах Харкова
03.09.2026, 15:41
Чоловік загинув, а підліток втратив око – вирок за підрив гранати у Лозовій
Чоловік загинув, а підліток втратив око – вирок за підрив гранати у Лозовій
03.09.2026, 16:05
“Бандеролями” вдарили по Печенігах: десятеро постраждалих, зокрема двоє дітей
“Бандеролями” вдарили по Печенігах: десятеро постраждалих, зокрема двоє дітей
03.09.2026, 14:12

Новини за темою:

03.09.2026
СОУ просуваються до Дворічної: звільнили ще 4 квадратні кілометри (відео)
03.09.2026
Погрожував матері: в Харкові поліція приструнила агресивного сина
03.09.2026
Фіктивна робота заради броні: нові підозри у трамвайному депо Харкова
03.09.2026
Чоловік загинув, а підліток втратив око – вирок за підрив гранати у Лозовій
03.09.2026
У вихідні вимикатимуть світло в Основ’янському та Слобідському районах Харкова


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Живуть у 10 км від росіян: Задоренко повідомив дані про евакуацію», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2026 в 17:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко поінформував, що за минулий місяць у громаді евакуювали 358 людей ".