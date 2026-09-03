Живуть у 10 км від росіян: Задоренко повідомив дані про евакуацію

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко поінформував, що за минулий місяць у громаді евакуювали 358 людей. Однак досі залишаються ті, хто знаходиться в найбільш небезпечній зоні, що обстрілюється.

“Протягом серпня із зони обов’язкової евакуації, яка охоплює усі старостати громади, офіційно виїхали 358 осіб. 10-кілометрову прикордонну зону минулого місяці покинули 45 людей, однак там досі лишається жити 135 осіб”, – наголосив Задоренко.

У прикордонній частині Дергачівської громади тривають активні бойові дії.

” Сили оборони України знищують російських окупантів, які інфільтруються до Козачої Лопані та Кудіївки”, – зазначив начальник МВА.

Лише напередодні про захоплення Козачої Лопані брехав сам російський диктатор Путін. Втім, його слова оперативно спростували.

Навіть та частина громади, де бойові дії не йдуть, — у постійній небезпеці. По ній у серпні фіксували удари авіабомбами, РСЗВ, FPV-дронами, “бандеролями”, “геранями”, “молниями” та “італмасами”. Від них загинули п’ятеро людей, ще вісім – поранені, четверо мали гостру реакцію на стрес. Росіяни пошкодили понад 200 приватних будинків.

Нагадаємо, про ситуацію в Козачій Лопані та про те, як місцевим жителям для евакуації доводиться пробиратися звідти в Слатине через “кілзону”, “Об’єктиву” розповіла староста селища Людмила Вакуленко.