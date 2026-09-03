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Живут в 10 км от россиян: Задоренко сообщил данные об эвакуации

Общество 17:34   03.09.2026
Оксана Горун
Живут в 10 км от россиян: Задоренко сообщил данные об эвакуации Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко проинформировал, что за минувший месяц в громаде эвакуировали 358 человек. Однако до сих пор остаются те, кто находится в наиболее опасной и обстреливаемой зоне.

«В августе из зоны обязательной эвакуации, которая охватывает все старостаты громады, официально выехали 358 человек. 10-километровую пограничную зону в прошлом месяце покинули 45 человек, однако там до сих пор остается жить 135 человек», — привел данные Задоренко.

В приграничной части Дергачевской громады идут активные боевые действия.

«Силы обороны Украины уничтожают российских оккупантов, которые инфильтрируются в Казачью Лопань и Кудеевку», — отметил начальник ГВА.

Лишь накануне про захват Казачьей Лопани врал лично российский диктатор Путин. Впрочем, его слова оперативно опровергли.

Даже та часть громады, где боевые действия не идут, — в постоянной опасности. По ней в августе фиксировали удары авиабомбами, РСЗО, FPV-дронами, «Бандеролями», «Геранями», «Молниями» и «Италмасами». От них погибли пять человек, еще восемь — ранены, у четверых была острая реакция на стресс. Россияне повредили более 200 частных домов.

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Напомним, о ситуации в Казачьей Лопани и том, как местным жителям для эвакуации приходится пробираться оттуда в Слатино через «килл-зону», «Объективу» рассказала староста поселка Людмила Вакуленко.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2026 в 17:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко проинформировал, что за минувший месяц в громаде эвакуировали 358 человек ".