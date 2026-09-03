Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко проинформировал, что за минувший месяц в громаде эвакуировали 358 человек. Однако до сих пор остаются те, кто находится в наиболее опасной и обстреливаемой зоне.

«В августе из зоны обязательной эвакуации, которая охватывает все старостаты громады, официально выехали 358 человек. 10-километровую пограничную зону в прошлом месяце покинули 45 человек, однако там до сих пор остается жить 135 человек», — привел данные Задоренко.

В приграничной части Дергачевской громады идут активные боевые действия.

«Силы обороны Украины уничтожают российских оккупантов, которые инфильтрируются в Казачью Лопань и Кудеевку», — отметил начальник ГВА.

Лишь накануне про захват Казачьей Лопани врал лично российский диктатор Путин. Впрочем, его слова оперативно опровергли.

Даже та часть громады, где боевые действия не идут, — в постоянной опасности. По ней в августе фиксировали удары авиабомбами, РСЗО, FPV-дронами, «Бандеролями», «Геранями», «Молниями» и «Италмасами». От них погибли пять человек, еще восемь — ранены, у четверых была острая реакция на стресс. Россияне повредили более 200 частных домов.

Напомним, о ситуации в Казачьей Лопани и том, как местным жителям для эвакуации приходится пробираться оттуда в Слатино через «килл-зону», «Объективу» рассказала староста поселка Людмила Вакуленко.